Курс евро превысил 104 рубля впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро превысил 104 рубля впервые с 28 марта прошлого года. Это подтверждают показатели торгов Мосбиржи.

В 12:22 по московскому времени евро вырос на 0,78% и достиг отметки на уровне 104,04 рубля. Однако уже в 12:26 его стоимость снизилась на 0,62% и составила 103,87 рубля.

В свою очередь, доллар упал до 94,95 рубля, а юань вырос до 13,194 руб.

Ранее курс доллара поднялся до 95 рублей, такой показатель был зафиксирован впервые с марта прошлого года. Отмечалось, что стоимость валюты США расчетами на 11:59 по московскому времени снизилась на 10 копеек, до 94,89 рубля. Стоимость евро составила 103,78 рубля, прибавив 55 копеек. Юань вырос незначительно, на 6 копеек, – до 13,18 рубля.

Как ранее следовало из финансовых рисков ЦБ, падение курса рубля произошло из-за снижения продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%. Незначительное влияние на месячную динамику курса рубля также оказали внутриполитические события 23–25 июня.



Курс доллара вырос до 95 рублей впервые с марта 2022 года