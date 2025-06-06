Россияне стали приобретать люксовые вещи в качестве инвестиции

Доля люксовых товаров, приобретенных в качестве вложения, в общем объеме фэшн-рынка в России растет вопреки уходу многих брендов. Покупатели стремятся приобретать дорогие сумки, часы и аксессуары, чтобы увеличить свои доходы в долгосрочной перспективе.

Особо ценными с точки зрения инвестиций считаются предметы, выпущенные ограниченным тиражом или в коллаборации с известными художниками и дизайнерами. Однако ощутимую прибыль они смогут принести, только пролежав на хранении 5 или 10 лет.

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