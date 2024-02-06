06 февраля, 18:30Экономика
В столице объявили лауреатов первого этапа конкурса "Московское качество"
В столице прошла церемония вручения сертификатов лауреатам первого этапа конкурса "Московское качество". В 2024 году городской конкурс посвящен молочным продуктам: теперь знак "Московское качество" появится на упаковках победивших брендов.
Данный конкурс проводится в столице с 2015 года. Его задача – определить наиболее удачные проекты и товары, которые соответствуют потребностям и требованиям москвичей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.