В столице объявили лауреатов первого этапа конкурса "Московское качество"

В столице прошла церемония вручения сертификатов лауреатам первого этапа конкурса "Московское качество". В 2024 году городской конкурс посвящен молочным продуктам: теперь знак "Московское качество" появится на упаковках победивших брендов.

Данный конкурс проводится в столице с 2015 года. Его задача – определить наиболее удачные проекты и товары, которые соответствуют потребностям и требованиям москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.