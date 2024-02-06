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06 февраля, 18:30

Экономика

В столице объявили лауреатов первого этапа конкурса "Московское качество"

В столице объявили лауреатов первого этапа конкурса "Московское качество"

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В столице прошла церемония вручения сертификатов лауреатам первого этапа конкурса "Московское качество". В 2024 году городской конкурс посвящен молочным продуктам: теперь знак "Московское качество" появится на упаковках победивших брендов.

Данный конкурс проводится в столице с 2015 года. Его задача – определить наиболее удачные проекты и товары, которые соответствуют потребностям и требованиям москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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