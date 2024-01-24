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24 января, 19:15

Экономика

Wildberries и Ozon доминируют на рынке, но есть много нарушений – ФАС

Wildberries и Ozon доминируют на рынке, но есть много нарушений – ФАС

ФАС РФ получает жалобы на маркетплейсы Wildberries и Ozon

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Маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают около 80% рынка. О доминирующем положении сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

При этом в ФАС заявили о большом количестве жалоб от пользователей и компаний на работу маркетплейсов. Чаще всего речь идет о завышенных логистических затратах, навязывании невыгодных условий и начислении штрафов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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