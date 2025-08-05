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05 августа, 22:45

Экономика

Экспорт московских креативных индустрий вырос в 15 раз за год

Экспорт московских креативных индустрий вырос в 15 раз за год

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Экспорт креативных индустрий Москвы за год увеличился в 15 раз и достиг 1,2 миллиардов рублей. Программы поддержки охватывают не только анимацию, но также моду, кино, дизайн, видеоигры.

В 2024 году на столицу пришлось 64% всего экспорта креативных индустрий России. Московский экспортный центр помогает предпринимателям выходить на зарубежные рынки, участвовать в выставках и получать профессиональные знания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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