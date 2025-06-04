Исследование Москвы "Тренды развития городов мира" представили на форуме в Китае

Заммэра Москвы Мария Багреева представила исследование "Тренды развития городов мира" на форуме "Лидеры мысли" в китайском Гуанчжоу. Работа основывается на анализе научных публикаций, статей и баз данных, а также интервью с экспертами из разных стран, включая Россию.

В итоге ученые выделили 14 ключевых трендов с акцентом на демографию, технологическое развитие, климат и смену ценностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.