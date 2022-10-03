Магазины Lego в РФ сменили название на "Мир кубиков"

Магазинов Lego в России больше не будет. Сеть стала мультибрендовой и сменила название на "Мир кубиков".

Конструкторы теперь завозят по параллельному импорту. Как это отразилось на ценах и что происходит с поставками иностранных игрушек и детских товаров в Россию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.