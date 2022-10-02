Все банки Турции перестали принимать карты "Мир"

Все турецкие банки прекратили принимать карты платежной системы "Мир". К двум частным банкам, которые перестали обслуживать пластик российской системы ранее, на этой неделе присоединились и три государственных.

Будет ли альтернатива для российских туристов? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.