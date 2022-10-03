Британские электростанции могут остановиться зимой из-за дефицита газа – СМИ

Некоторые британские электростанции могут остановиться зимой из-за дефицита газа на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает The Times.

Ожидается, что во Франции ночью потемнеет Эйфелева башня, а британские бассейны и фитнес-клубы уже призывают клиентов мыться дома. В Швейцарии же за расточительство грозят тюрьмой.

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