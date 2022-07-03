Россияне начали отправляться на шопинг в Казахстан

У любителей заграничного шоппинга появилась новая "Мекка". За импортными товарами россияне потянулись в Казахстан. Причем покупают там не только одежду, но и продукты питания.

Какие бренды можно купить в Казахстане? Что россияне берут чаще всего и как обстоят дела с ценами? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

