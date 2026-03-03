Минфин РФ предложил смягчить переход малого и среднего бизнеса к налоговым изменениям

Для россиян, которые заняты в малом и среднем бизнесе, хотят смягчить переход к налоговым изменениям и дать время адаптироваться. В каких-то сферах могут даже временно освободить от уплаты НДС. С предложениями в виде поправок в Налоговый кодекс выступил Минфин РФ.

Эксперты полагают, что такой метод поможет предпринимателям легче пережить переходный период и не отказаться от своей деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.