03 марта, 07:30

Экономика

Минфин РФ предложил смягчить переход малого и среднего бизнеса к налоговым изменениям

Число предпринимателей в возрасте до 25 лет увеличилось в России за год на 12%

"Деньги 24": эксперт рассказал о динамике цен на энергоносители

Собянин: оборот электротехнической промышленности Москвы вырос почти на 22%

"Деньги 24": страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке

"Деньги 24": цены на нефть на мировых рынках выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке

Финансовые аналитики предрекли рост курса доллара до трехзначных значений

Эксперты предупредили россиян о рисках использования кредитных карт

Эксперты предрекли глобальный энергокризис из-за эскалации на Ближнем Востоке

"Интервью": Сергей Черемин – об укреплении связей Москвы с Ближним Востоком

Для россиян, которые заняты в малом и среднем бизнесе, хотят смягчить переход к налоговым изменениям и дать время адаптироваться. В каких-то сферах могут даже временно освободить от уплаты НДС. С предложениями в виде поправок в Налоговый кодекс выступил Минфин РФ.

Эксперты полагают, что такой метод поможет предпринимателям легче пережить переходный период и не отказаться от своей деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

