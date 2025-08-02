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Новости

02 августа, 17:15

Экономика

Зарплату повысят отдельным категориям бюджетников на 7,6 % с 1 октября 2025 года

Зарплату повысят отдельным категориям бюджетников на 7,6 % с 1 октября 2025 года

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Зарплату повысят отдельным категориям бюджетников на 7,6 % с 1 октября 2025 года. По данным правительства, индексация коснется в том числе сотрудников федеральных казенных и автономных учреждений, работников госорганов, а также гражданский персонал воинских частей и некоторых других.

Как уточнили в кабмине, на это в бюджет до 2027 года заложено более 30 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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