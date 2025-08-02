Зарплату повысят отдельным категориям бюджетников на 7,6 % с 1 октября 2025 года. По данным правительства, индексация коснется в том числе сотрудников федеральных казенных и автономных учреждений, работников госорганов, а также гражданский персонал воинских частей и некоторых других.

Как уточнили в кабмине, на это в бюджет до 2027 года заложено более 30 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.