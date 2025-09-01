Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 11:45

Экономика

Кофе стал самым подорожавшим товаром в мире в августе

Кофе стал самым подорожавшим товаром в мире в августе

Новости дня: более 50 школ открылись после реконструкции в Москве 1 сентября

Центробанк выпустит монеты с изображением гербов московских футбольных клубов

Беспошлинный порог могут ввести на онлайн-заказы из-за рубежа через маркетплейсы

"Новости дня": правительство России приняло меры для сдерживания цен на бензин

Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности

Эксперт рассказал, как может измениться курс рубля осенью 2025 года

"Интервью": Вадим Гусев – о нефтегазовой промышленности

Россияне положили на банковские вклады более 43 трлн рублей

Эксперт рассказал, как стать премиальным клиентом банка

Кофе в августе стал самым подорожавшим товаром на мировом рынке. Стоимость робусты за месяц выросла в 1,5 раза, а арабики – почти на треть. Биржевые цены достигли максимального уровня за 47 лет.

Причина скачка связана с завершением текущего урожая и дефицитом зерна. На складах находятся только остатки, и именно на них устремились биржевые цены. Новый урожай ожидается в октябре и ноябре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаедавидеоИван ЕвдокимовКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика