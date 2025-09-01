Кофе стал самым подорожавшим товаром в мире в августе

Кофе в августе стал самым подорожавшим товаром на мировом рынке. Стоимость робусты за месяц выросла в 1,5 раза, а арабики – почти на треть. Биржевые цены достигли максимального уровня за 47 лет.

Причина скачка связана с завершением текущего урожая и дефицитом зерна. На складах находятся только остатки, и именно на них устремились биржевые цены. Новый урожай ожидается в октябре и ноябре.

