В Польше могут отказаться от праздничной иллюминации на Рождество

Жители Польши могут остаться без праздничной иллюминации на Рождество из-за роста цен на электричество.

Другие страны Европы уже перешли на особый режим экономии электроэнергии.

Что придумывают европейские власти, чтобы избежать дефицита электроэнергии – в сюжете телеканала Москва 24.