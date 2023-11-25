25 ноября, 23:00Экология
"Сортировочная": Усолье-Сибирское 2023
В 2014 году гигант химической промышленности и градообразующее предприятие города Усолье-Сибирское "Усольехимпром" объявили банкротом. В результате в природу попали нефтепродукты, производные четыреххлористого кремния, ртуть и другие тяжелые металлы.
С тех пор острую угрозу для жителей Усолья-Сибирского удалось устранить силами госкорпорации "Росатом". С 1 июня 2022 года в городе отменили режим чрезвычайной ситуации.
Как ликвидировали одну из крупнейших химических катастроф в России? Кто нейтрализует ядовитые облака? Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".