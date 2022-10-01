"Сортировочная": великое зловоние

Лето 1858 года, Лондон. Затопленная нечистотами Темза, аномальная жара, десятки тысяч умерших от бесконечных эпидемий холеры и, как следствие, совершенно несовместимый с жизнью запах, стоявший на весь город. Как человеческие экскременты выселили из Лондона Королеву и поставили под угрозу вымирания самый населенный город планеты? Куда деваются все фекалии на Земле и как получить титул рыцаря за избавление от них.

Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".