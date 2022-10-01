Путин поздравил председателя КНР с 73-летием со дня образования республики

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики, сообщается на официальном сайте Кремля.

"Примите самые теплые, дружеские поздравления по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики. <...> Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", – указал в обращении Путин.

Российский лидер подчеркнул, что отношения между РФ и Китаем развиваются динамично и в духе стратегического взаимодействия и партнерства. Кроме того, страны сохраняют сотрудничество во многих сферах, несмотря на сложность международной обстановки.

Отдельно президент пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и успехов в проведении предстоящего XX съезда КПК.

Накануне посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай и Россия продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия между странами. Кроме того, планируется обеспечивать стабильность производственных цепочек и поставок.

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