Байден поручил выделить еще 600 млн долларов на оружие для Украины

Президент США Джо Байден поручил выделить еще 600 миллионов долларов на оружие для Украины. На эти деньги ВСУ получат реактивные системы залпового огня HIMARS и крупнокалиберные снаряды, которые используются для атак на освобожденные территории.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.