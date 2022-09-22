Джо Байден потерялся на сцене после выступления на конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией. После своего выступления 79-летний президент США петлял в поисках выхода.

Под аплодисменты аудитории американский лидер жестами просил о помощи. Выйти из замкнутого круга удалось после солидной паузы с помощью ассистента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.