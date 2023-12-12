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12 декабря, 17:45

Экология

Москва возглавила "зеленый" рейтинг регионов Российского экологического оператора

Москва возглавила "зеленый" рейтинг регионов Российского экологического оператора

Москва возглавила рейтинг регионов Российского экологического оператора

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Москва второй раз возглавила "зеленый" рейтинг Российского экологического оператора. Москвичи чаще других россиян сортируют мусор и участвуют в профильных волонтерских акциях.

Специалисты подсчитали, что один человек производит примерно 370 килограммов в год, причем половина из этого может идти в переработку. Для этого еще в 2020 году в Москве запустили программу раздельного сбора мусора. В городе было установлено больше 60 тысяч специальных контейнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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