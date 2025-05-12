Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 17:30

Экология

Новости регионов: в Анапе закрыли пляжи из-за спасательных работ

Новости регионов: в Анапе закрыли пляжи из-за спасательных работ

Пассажирский автобус сгорел по пути из Дербента в Махачкалу

В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в Анапе

Cубботник телеканала Москва 24 и экопроекта "Сортировочная" прошел в Нескучном саду

В Анапе готовятся открыть купальный сезон, несмотря на запрет Роспотребнадзора

Роспотребнадзор признал пляжи Анапы небезопасными

"Деньги 24. Итоги": доля бронирований на лето в Анапе составила 25 –30%

Экологические работы начались на территории московской части нацпарка "Лосиный остров"

"Деньги 24": что будет с ценами на отдых на черноморском побережье

Пляжи Анапы начали готовить к сезону, несмотря на запреты Роспотребнадзора

В Анапе временно запрещено купание в море. По береговой линии регулярно курсируют автопатрули с громкоговорителями, предупреждая туристов об ограничениях. Причина – продолжающиеся аварийно-спасательные работы. По данным Роспотребнадзора, открытие пляжей зависит от темпов очистки прибрежной зоны.

В подмосковной Шатуре собака породы алабай напала на шестилетнего мальчика. Инцидент попал на камеры наблюдения. Ребенок ехал на велосипеде, когда собака выбежала с частной территории и набросилась на него. Прохожие вмешались и отогнали животное. У ребенка диагностированы ссадины головы и плеча. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экологияпроисшествияживотныерегионывидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика