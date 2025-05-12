Новости регионов: в Анапе закрыли пляжи из-за спасательных работ

В Анапе временно запрещено купание в море. По береговой линии регулярно курсируют автопатрули с громкоговорителями, предупреждая туристов об ограничениях. Причина – продолжающиеся аварийно-спасательные работы. По данным Роспотребнадзора, открытие пляжей зависит от темпов очистки прибрежной зоны.

В подмосковной Шатуре собака породы алабай напала на шестилетнего мальчика. Инцидент попал на камеры наблюдения. Ребенок ехал на велосипеде, когда собака выбежала с частной территории и набросилась на него. Прохожие вмешались и отогнали животное. У ребенка диагностированы ссадины головы и плеча. Возбуждено уголовное дело.

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