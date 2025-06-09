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09 июня, 14:30

Экология

Танцевальный перфоманс открыл конференцию ООН по океану во Франции

Танцевальный перфоманс открыл конференцию ООН по океану во Франции

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Во Франции стартовала Третья конференция ООН по океану. Первое пленарное заседание началось с необычного перфоманса – артисты в национальных костюмах исполнили танец, задав символический тон обсуждению глобальных экологических вызовов.

Тема форума охватывает широкий круг вопросов – от устойчивого рыболовства и защиты биоразнообразия до борьбы с морским загрязнением и изменением климата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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