Жителям Москвы представили афишу мероприятий на 1 июля

Москвичам рассказали, как провести свободное время в понедельник, 1 июля. Так, на сцене РАМТа стартует ежегодный марафон классического балета, в котором участвуют пять трупп. В сопровождении оркестра они покажут 17 постановок.

Также на фестивальных площадках и в парках Москвы заработали бассейны под открытым небом. Чтобы поплавать и позагорать на свежем воздухе, нужно купить билеты – по предварительной брони или в порядке живой очереди.

О других мероприятиях – в эфире телеканала Москва 24.

