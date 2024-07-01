01 июля, 07:00Культура
Жителям Москвы представили афишу мероприятий на 1 июля
Москвичам рассказали, как провести свободное время в понедельник, 1 июля. Так, на сцене РАМТа стартует ежегодный марафон классического балета, в котором участвуют пять трупп. В сопровождении оркестра они покажут 17 постановок.
Также на фестивальных площадках и в парках Москвы заработали бассейны под открытым небом. Чтобы поплавать и позагорать на свежем воздухе, нужно купить билеты – по предварительной брони или в порядке живой очереди.
О других мероприятиях – в эфире телеканала Москва 24.