Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 12:45

Технологии

Компании стали применять современные технологии из-за нагрузки перед Новым годом

Компании стали применять современные технологии из-за нагрузки перед Новым годом

"Торги Москвы": объекты в САО

Предпринимателям рассказали, как оформить квалифицированную электронную подпись удаленно

Доходы малого бизнеса в России выросли на 28% за 9 месяцев

Новости мира: Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 700 млрд долларов

Торговые сети начали предлагать классику новогоднего стола и сотни других блюд

Участники проекта "Сделано в Москве" выставили свои товары на городских ярмарках

"Перекресток" запустил коллекцию готовых блюд с Буратино к Новому году

"Торги Москвы": объекты в ЗАО

Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 600 млрд долларов

Предновогодний ажиотаж – это период максимальной нагрузки для ритейла. Чтобы сделать работу эффективнее, компании применяют новейшие технологии.

Управляющий директор бизнес-единицы "Х5 Клиентский опыт" Михаил Ярцев рассказал, что в распределительных центрах тестируют роботов для автоматизации процессов логистики. Компания использует искусственный интеллект от прогнозирования спроса до улучшения качества клиентского сервиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнестехнологиивидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика