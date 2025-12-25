25 декабря, 12:45Технологии
Компании стали применять современные технологии из-за нагрузки перед Новым годом
Предновогодний ажиотаж – это период максимальной нагрузки для ритейла. Чтобы сделать работу эффективнее, компании применяют новейшие технологии.
Управляющий директор бизнес-единицы "Х5 Клиентский опыт" Михаил Ярцев рассказал, что в распределительных центрах тестируют роботов для автоматизации процессов логистики. Компания использует искусственный интеллект от прогнозирования спроса до улучшения качества клиентского сервиса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.