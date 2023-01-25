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Экономика

"Актуальный репортаж": магазины Zara откроют под новым названием через 10 дней

"Актуальный репортаж": магазины Zara откроют под новым названием через 10 дней

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Магазины Zara откроются весной под новым названием

Посетители ТЦ оценили возможное открытие магазинов Zara под новой вывеской

Магазины одежды Zara откроются весной под названием Maag

Магазины одежды Zara откроются весной под новым названием

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Магазины на месте Zara откроются уже через 10 дней, сообщили источники Москве 24. Под вывеской Maag новый владелец будет продавать одежду для всей семьи.

Подготовка к открытию идет с декабря. Например, на сайтах объявлений есть соответствующие вакансии.

Что происходит за закрытыми дверями точки в ТЦ "Авиапарк"? И будет ли новый магазин похож на привычный масс-маркет?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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