11:15Экономика
"Актуальный репортаж": магазины Zara откроют под новым названием через 10 дней
Магазины на месте Zara откроются уже через 10 дней, сообщили источники Москве 24. Под вывеской Maag новый владелец будет продавать одежду для всей семьи.
Подготовка к открытию идет с декабря. Например, на сайтах объявлений есть соответствующие вакансии.
Что происходит за закрытыми дверями точки в ТЦ "Авиапарк"? И будет ли новый магазин похож на привычный масс-маркет?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.