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Экономика

Inditex планирует передать российский бизнес ливанской группе Azadea – СМИ

Inditex планирует передать российский бизнес ливанской группе Azadea – СМИ

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В СМИ сообщили, что бренды Bershka, Pull&Bear и Stradivarius могут перейти ливанской группе Azadea. Переговоры о продаже российского бизнеса в данный момент ведет испанский владелец Inditex.

Azadea специализируется на продвижении сторонних брендов на Ближнем Востоке. По данным издания "Коммерсант", уже набрана группа для работы в России.

О приостановке деятельности всех своих магазинов в РФ испанская компания сообщила в марте. Позже речь зашла о продаже активов стороне, дружественной России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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