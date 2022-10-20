В Orion Pharma опровергли информацию об уходе из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Финская фармкомпания Orion Pharma не планирует в ближайшее время уходить с российского рынка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ее гендиректора Тимо Лаппалайнена.

"На настоящий момент отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года. Информация, распространенная в российских СМИ, не соответствует действительности", – заявил топ-менеджер.

Несмотря на сложную ситуацию в РФ и ряд ограничений, компания не планирует уходить, поскольку видит своей задачей поддержку российских потребителей посредством выпуска и продажи лекарств, применяемых для лечения тяжелых заболеваний. Orion Pharma продолжает работать в обычном режиме.

О том, что Orion Pharma приступила к ликвидации российского офиса, ранее писали "Ведомости". По данным издания, сейчас якобы идут увольнения сотрудников местного подразделения.

Между тем в Минпромторге РФ заявили, что не получали от финской компании никаких уведомлений о планируемом уходе, в связи с чем ей был направлен официальный запрос.



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