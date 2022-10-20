Минпромторг заявил об отсутствии уведомления об уходе Orion Pharma из РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минпромторг РФ заявил, что в ведомство не поступало уведомление об уходе фармацевтической компании Orion Pharma с рынка России или об остановке поставок лекарств. Об этом сообщает ТАСС.

"Компании направлен официальный запрос", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ поступила информация, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса. По данным источника, деятельность компании хотят прекратить до конца этого года.

На данный момент якобы идут увольнения специалистов местного подразделения, а на крупных рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob нет ни одной открытой вакансии со стороны OP.

Эксперты отметили, что если Orion Pharma действительно прекратит работу в России, то это будет первый известный случай ухода иностранной фармацевтической компании из РФ.

От такого решения, считают аналитики, в первую очередь пострадает сама фирма.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!