11:27Экономика
Минпромторг заявил об отсутствии уведомления об уходе Orion Pharma из РФ
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Минпромторг РФ заявил, что в ведомство не поступало уведомление об уходе фармацевтической компании Orion Pharma с рынка России или об остановке поставок лекарств. Об этом сообщает ТАСС.
"Компании направлен официальный запрос", – говорится в сообщении.
Ранее в СМИ поступила информация, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса. По данным источника, деятельность компании хотят прекратить до конца этого года.
На данный момент якобы идут увольнения специалистов местного подразделения, а на крупных рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob нет ни одной открытой вакансии со стороны OP.
Эксперты отметили, что если Orion Pharma действительно прекратит работу в России, то это будет первый известный случай ухода иностранной фармацевтической компании из РФ.
От такого решения, считают аналитики, в первую очередь пострадает сама фирма.
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