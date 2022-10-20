Первая западная фармкомпания уйдет из России – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma (OP) начала ликвидацию российского офиса, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным газеты, компанию планируют закрыть до конца года. Сейчас якобы идут увольнения сотрудников местного подразделения, а на крупнейших рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob нет ни одной открытой вакансии со стороны OP.

Компания работает в России 15 лет. В 2021 году она занимала 98-е место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний, а в этом году поднялась на 90-е место. Выручка российского подразделения компании за прошлый год достигла 4,7 миллиарда рублей, увеличившись на 45% к предыдущему году. Чистая прибыль за этот же период составила 121,6 миллиона рублей.

По словам экспертов, если OP на самом деле закроется в России, это будет первый известный случай ухода иностранной фармацевтической компании из РФ. Отмечается, что от такого решения в первую очередь пострадает сама компания.

По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, Россия для финской компании – один из крупнейших рынков и у нее вряд ли будут такие же перспективы в Европе. В первом полугодии текущего года на рынок Восточной Европы и Россию приходилось 17% от всех продаж глобальной OP или 44 миллиона евро. Это второй по величине рынок для компании после Финляндии.

Представитель RNC Pharma рассказал, что в настоящее время OP импортирует в РФ готовые лекарства. Объемы поставок за год практически не увеличились, а в последние месяцы они начали сокращаться.

С марта по сентябрь Orion Pharma завезла в страну 1,5 миллиона упаковок своих препаратов. При этом почти 75% поставок пришлось на апрель, когда на фоне начала СВО на Украине наблюдался ажиотажный спрос на лекарства в аптеках. В августе и сентябре объемы импорта у компании снизились до 69 113 и 56 774 упаковок соответственно.

Согласно федеральному закону, в случае приостановки и прекращения производства лекарств, а также их ввоза компании должны предупреждать об этом Росздравнадзор и Минпромторг не менее чем за один год. Однако OP ведомства об этом не уведомляла, как и о прекращении поставок лекарств, входящих в портфель компании.

Ранее стало известно, что американский производитель упаковки Ball продал свой бизнес в России за 530 миллионов долларов. Гендиректор Ball Corporation Дэн Фишер заявил, что это было лучшее решение, учитывая нынешние геополитические условия.

Покупатель Arnest Group приобрел весь бизнес корпорации Ball по производству алюминиевой упаковки в РФ. По мнению Фишера, в результате многомесячных размышлений было найдено решение, которое наилучшим образом обеспечивает будущее коллег и активов компании.

Отмечалось, что закрытие сделки не подлежит обременениям, все необходимые разрешения получены.



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