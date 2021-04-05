LG прекратит производство мобильных телефонов

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Южнокорейская компания LG Electronics Inc. собирается закрыть производство мобильных телефонов к 31 июля, сообщает сайт "Комсомольской правды".

До этой даты смартфоны будут оставаться в продаже, а некоторые модели можно будет приобрести и позднее.

Сервисная поддержка и выпуск актуальных обновлений продолжатся. Сроки будут варьироваться от региона к региону.

Причиной решения свернуть производство стали убыточность данного направления и высокая конкуренция. К настоящему моменту сумма убытков достигла 4,4 миллиарда долларов.

LG рассматривала возможность продажи производства смартфонов вьетнамскому конгломерату Vingroup и автопроизводителю Volkswagen AG, однако сделки не состоялись.

В планах компании сосредоточиться на других сферах, в числе которых электромобили, интернет вещей (IoT) и разработка решений для бизнеса.

О том, что LG может перестать выпускать смартфоны, сообщалось и ранее. В феврале 2021 года LG приостановила разработку телефонов с гибкими дисплеями. Также компания отложила запланированные на первое полугодие презентации новых смартфонов.