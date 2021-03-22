Компания LG планирует свернуть производство смартфонов – СМИ

Фото: Depositphotos/bizoon

Руководство южнокорейской компании LG задумывается о закрытии собственного производства смартфонов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии.

В феврале 2021 года LG приостановила разработку телефонов с гибкими дисплеями. Также компания отложила запланированные на первое полугодие презентации новых смартфонов.

По данным инсайдеров, LG рассматривала возможность продажи убыточного производства вьетнамскому конгломерату Vingroup и автопроизводителю Volkswagen AG, однако сделки не состоялись.

В числе последних разработок LG – смартфон с экраном-рулоном Rollable. Проект был представлен на выставке CES 2021.

Ранее Роскачество назвало лучшие смартфоны 2021 года. Топ-3 возглавила разработка южнокорейской компании Samsung – смартфон Galaxy S21 Ultra 5G.