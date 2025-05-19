19 мая, 18:15Общество
Роспотребнадзор выявил шашлык с кишечной палочкой в столичных магазинах
Опасный шашлык с кишечной палочкой нашли сразу в нескольких столичных торговых сетях. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора, проверку не прошли образцы 6 производителей из 14.
Некачественную продукцию должны снять с продажи. Кроме того, данные о нарушениях передали продавцам и управлениям ведомства по Белгородской, Пензенской, а также Курской и Тамбовской областям.
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