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19 мая, 18:15

Общество

Роспотребнадзор выявил шашлык с кишечной палочкой в столичных магазинах

Роспотребнадзор выявил шашлык с кишечной палочкой в столичных магазинах

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Опасный шашлык с кишечной палочкой нашли сразу в нескольких столичных торговых сетях. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора, проверку не прошли образцы 6 производителей из 14.

Некачественную продукцию должны снять с продажи. Кроме того, данные о нарушениях передали продавцам и управлениям ведомства по Белгородской, Пензенской, а также Курской и Тамбовской областям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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