Michael Kors отказался поставлять товары в Россию

Американский бренд Michael Kors приостановил поставки в Россию, а официальные точки продаж начали закрываться. Сделать заказ на официальном сайте тоже нельзя. Аксессуары и одежда марки уже исчезли и с прилавков мультибрендовых магазинов.

На месте официальных точек начнут продавать одежду других фирм, которые ввозит в страну тот же дистрибьютор. Чем заменят ушедший бренд Michael Kors? И как на это отреагировали покупатели?

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