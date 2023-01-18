Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Экономика

Michael Kors отказался поставлять товары в Россию

Michael Kors отказался поставлять товары в Россию

Магазины игрушек "Винни" откроют вместо Hamleys в Москве

Бренд Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию – СМИ

Новости часа: 6 зарубежных автомобильных брендов отключили свои фирменные приложения в РФ

Магазины "Винни" откроют на месте Hamleys в Москве

Сеть "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане

Сеть кафе Subway намерена продать свой бизнес

Российский аналог IKEA откроют в столичном ТЦ

"Деньги 24": российские автодилеры не стали повышать цены на машины с 1 января

Покупатели франшизы KFC пожаловались на условия сделки по ребрендингу

Американский бренд Michael Kors приостановил поставки в Россию, а официальные точки продаж начали закрываться. Сделать заказ на официальном сайте тоже нельзя. Аксессуары и одежда марки уже исчезли и с прилавков мультибрендовых магазинов.

На месте официальных точек начнут продавать одежду других фирм, которые ввозит в страну тот же дистрибьютор. Чем заменят ушедший бренд Michael Kors? И как на это отреагировали покупатели?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика