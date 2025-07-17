Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 23:00

Город

Сотни мероприятий провели предприниматели в рамках проекта "Время возможностей" в Москве

Сотни мероприятий провели предприниматели в рамках проекта "Время возможностей" в Москве

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Сотни мероприятий и различных акций провели предприниматели в рамках спецпроекта "Время возможностей" в Москве только за первую половину лета.

Особым спросом пользуются экскурсии, творческие мастер-классы, познавательные занятия и спортивные тренировки. Также можно получить скидки, например, от столичных рестораторов. Активнее всех в акции участвуют предприниматели сферы услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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