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Экономика

Магазины Puma могут снова заработать в России – СМИ

Магазины Puma могут снова заработать в России – СМИ

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Магазины бренда спортивной одежды Puma могут вновь заработать на территории России. Их открытие ждут летом 2023 года.

По данным СМИ, представители немецкой компании ведут переговоры с торговыми центрами. Однако пока неясно, что именно имеется в виду под "открытием" – начало продаж или распродажа перед окончательным уходом.

В самой компании сообщили, что Puma не планирует возобновлять работу в РФ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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