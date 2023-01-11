Магазины Puma могут снова заработать в России – СМИ

Магазины бренда спортивной одежды Puma могут вновь заработать на территории России. Их открытие ждут летом 2023 года.

По данным СМИ, представители немецкой компании ведут переговоры с торговыми центрами. Однако пока неясно, что именно имеется в виду под "открытием" – начало продаж или распродажа перед окончательным уходом.

В самой компании сообщили, что Puma не планирует возобновлять работу в РФ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.