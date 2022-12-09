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Экономика

Российские магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" объединят под одним брендом

Российские магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" объединят под одним брендом

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"М.Видео" и "Эльдорадо" объединятся под одним брендом. Сеть будет называться "Эльдорадо + М.Видео". В руководстве уверены, что слияние брендов позволит привлечь новых покупателей, а посещаемость увеличится на 10–15%.

Кроме того, теперь группа может закрыть часть магазинов там, где два бренда присутствуют в одном торговом центре. В данный момент эта группа – крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. Она охватила 369 городов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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