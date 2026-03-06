Треть малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины. Город предлагает предпринимательницам меры поддержки, в том числе офсетные контракты и льготное кредитование.

Компании работают в разных направлениях – от сферы услуг до цифровых технологий. Для бизнес-леди в столице разработано более 20 инструментов поддержки, включая образовательные программы, консультации и онлайн-сервисы.

