"Пятерочка" открыла первый фиджитал-магазин

В сети магазинов "Пятерочка" открылся первый фиджитал-магазин, где покупка продуктов вышла на совершенно новый уровень. Теперь клиенты могут делать заказы прямо в торговом зале с помощью сенсорных экранов. Выбранные товары сотрудники собирают на складе и доставляют к пункту выдачи всего за несколько минут.

Пока заказ готовится, посетители могут отдохнуть в кафе, попробовать свежую выпечку или напитки. В торговом зале установлены электронные ценники с актуальными скидками, а интерактивные помощники подскажут, какой товар выбрать, например, к ужину или на подарок. Заказ можно получить по QR-коду и оплатить на кассе самообслуживания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.