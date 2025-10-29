Мошенники начали обманывать россиян с бронированием билетов на новогодние выходные. Пользователям могут попадаться в Сети розыгрыши или скидки.

По словам ведущего контент-аналитика компании по разработке систем защиты от киберугроз Андрея Сиденко, чтобы обезопасить себя, важно оставаться бдительными и критически относиться к крайне щедрым предложениям.

Эксперт отметил, что не стоит скачивать файлы и переходить по ссылкам из сомнительных переписок, особенно от незнакомых номеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.