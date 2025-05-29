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29 мая, 11:30

Безопасность

В МВД рассказали о схемах кражи денег через сервисы такси

В МВД рассказали о схемах кражи денег через сервисы такси

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В МВД предупредили о новом виде мошенничества с сервисами такси. Преступники получают доступ к аккаунтам пользователей, чтобы списывать деньги с привязанных банковских карт.

Сначала злоумышленники находят клиента, оформившего заказ, а затем обманом выманивают у него код из СМС для входа в личный кабинет. Через захваченные аккаунты мошенники оформляют фиктивные поездки, а затем отменяют их с других учетных записей. В результате средства списываются с карты владельца украденного профиля.

В МВД напомнили, что коды из СМС нельзя сообщать никому – даже водителю такси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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