График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 14:55

События

Москвичам рассказали, как в столице противодействуют кибермошенникам

Москвичам рассказали, как в столице противодействуют кибермошенникам

Мошенники в РФ усовершенствовали схему "проголосуй за мою дочь"

Мошенники стали обманывать россиян на тему получения 13-й зарплаты

Сотрудники ГАИ выявили нарушения у курьеров на самокатах во время рейда в Москве

Новые подразделения оперативных служб открыли в Москве

Мошенники активизировались перед "черной пятницей" с новыми схемами обмана

"Московский патруль": вневедомственной охране Росгвардии исполняется 73 года

"Московский патруль": служебных собак начнут тренировать на наркотиках с 2026 года

"Деньги 24": интернет-мошенники активизировались перед "черной пятницей" в России

"Деньги 24": мошенники активизировались в преддверии "черной пятницы" в России

Почти половина преступлений, совершенных в Москве за 9 месяцев 2025 года, оказалась связана с информационно-коммуникационными технологиями. Такие данные были озвучены 28 октября в ходе пресс-конференции "Противодействие дроперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты".

Как меняется цифровая преступность? С помощью каких методов полиции удалось увеличить раскрываемость киберпреступлений? Какие новые подходы используются в борьбе с кибермошенниками, дропперами и хакерами?

На эти и другие актуальные вопросы безопасности ответили:

  • начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин;
  • заместитель начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов;
  • начальник 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Денис Коваленко;
  • начальник 10-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Сергей Финогенов.

Читайте также
безопасностьобществовидеопресс-конференция

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика