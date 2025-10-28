28 октября, 14:55События
Москвичам рассказали, как в столице противодействуют кибермошенникам
Почти половина преступлений, совершенных в Москве за 9 месяцев 2025 года, оказалась связана с информационно-коммуникационными технологиями. Такие данные были озвучены 28 октября в ходе пресс-конференции "Противодействие дроперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты".
Как меняется цифровая преступность? С помощью каких методов полиции удалось увеличить раскрываемость киберпреступлений? Какие новые подходы используются в борьбе с кибермошенниками, дропперами и хакерами?
На эти и другие актуальные вопросы безопасности ответили:
- начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин;
- заместитель начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов;
- начальник 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Денис Коваленко;
- начальник 10-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Сергей Финогенов.