Мошенники начали шантажировать пользователей поддельными интимными фото

Злоумышленники находят новые способы давления на пользователей: теперь они угрожают рассылкой интимных фотографий, часто сфабрикованных с помощью фоторедакторов. Жертвам присылают якобы компрометирующие изображения и требуют деньги, угрожая распространить их среди друзей и знакомых.

Эксперты подчеркивают: не стоит поддаваться на шантаж, даже обычные фотографии могут быть искажены и использованы как инструмент давления. Специалисты рекомендуют ограничить доступ к своим фото в соцсетях, а также сохранять все переписки, немедленно сообщать в полицию и предупреждать близких.

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