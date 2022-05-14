Российские войска разбили понтонную переправу через реку Северский Донец, а также украинскую военную технику, которая пыталась по ней проехать. Кадры опубликовало Минобороны России.

Подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты на переправе обнаружили с помощью беспилотника. Артиллеристы открыли огонь, переправа затонула. Часть бронетехники ВСУ была уничтожена, часть – захвачена российскими военнослужащими. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.