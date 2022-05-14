Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск.

Бойцы ВДВ уничтожают огневые точки противника и при поддержке огнеметов и боевых машин проводят штурм опорных пунктов. При этом пулеметные рассчеты подавляют позиции снайперов противника.

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