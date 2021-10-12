Росгвардия предложила ужесточить правила выдачи лицензии на оружие в РФ

Получить лицензию на оружие будет сложнее. Росгвардия подготовила законопроект, по которому МВД и ФСБ будут проверять людей перед выдачей разрешения.

Силовики смогут отказать в разрешении, если посчитают, что человек может быть опасен для общества. Ограничения должны не допустить владения оружием людям, причастным или планирующим преступления, а также тем, кто замыслил теракт.

Также по этому законопроекту полиция может получить право аннулировать ранее выданные разрешения на оружие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.