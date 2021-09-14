14:45
В Москве предложили создать чек-лист по школьной безопасности. Он должен включать в себя не только нормы комфортного и безопасного пространства в школах, но и вокруг них. Речь идет о дорогах, по которым дети каждый день будут ходить учиться, о школьном питании и вообще об атмосфере в учебном заведении.
"Когда ты читаешь, что из себя представляет безопасность, что это не просто некое слово, которое в себя включает дорогу из дома до школы, светофоры есть, лежачие полицейские есть, может быть, есть какой-то не освещенный участок. Когда ты подходишь к школе, кто тебя встречает, охранник всегда ли он на месте, есть ли тревожная кнопка в школе, как устроен завтрак, даже от того, что вкусно или невкусно на самом деле очень много зависит", – сказала председатель движения "Совет Матерей" России Татьяна Буцкая.
Особое внимают предлагают уделить системе наблюдения за детьми. В столице техническое оснащение это позволяет. По словам авторов инициативы, путь до школы и обратно должен полностью прослеживаться. И очень важно, чтобы дети умели безопасно взаимодействовать с окружающими. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: