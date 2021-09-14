В Москве предложили создать чек-лист по школьной безопасности. Он должен включать в себя не только нормы комфортного и безопасного пространства в школах, но и вокруг них. Речь идет о дорогах, по которым дети каждый день будут ходить учиться, о школьном питании и вообще об атмосфере в учебном заведении.

"Когда ты читаешь, что из себя представляет безопасность, что это не просто некое слово, которое в себя включает дорогу из дома до школы, светофоры есть, лежачие полицейские есть, может быть, есть какой-то не освещенный участок. Когда ты подходишь к школе, кто тебя встречает, охранник всегда ли он на месте, есть ли тревожная кнопка в школе, как устроен завтрак, даже от того, что вкусно или невкусно на самом деле очень много зависит", – сказала председатель движения "Совет Матерей" России Татьяна Буцкая.

Особое внимают предлагают уделить системе наблюдения за детьми. В столице техническое оснащение это позволяет. По словам авторов инициативы, путь до школы и обратно должен полностью прослеживаться. И очень важно, чтобы дети умели безопасно взаимодействовать с окружающими. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.