МО РФ показало боевую работу расчетов ЗРК "Стрела-10"

Минобороны показало боевую работу расчетов зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10". Благодаря точным и слаженным действиям военным удалось вовремя обнаружить воздушную цель – беспилотник противника – и уничтожить его.

Аппарат не успел произвести разведку местности и корректировку огня для украинской артиллерии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.