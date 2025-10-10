Эксперт рассказал, в каких случаях может ударить током в ванной

Заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ Станислав Виноградов рассказал, в каких случаях может ударить током в ванной во время принятия душа. По его словам, чаще всего такое происходит, когда включенные в сеть приборы рядом падают в воду.

Он отметил, что в случае с включенной стиральной машиной скорее всего ничего страшного не произойдет, так как у нее нет прямого соединения.

