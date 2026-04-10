Москвичей предупредили о мошеннических схемах в преддверии Пасхи

В преддверии Пасхи мошенники стали рассылать москвичам в мессенджерах праздничные открытки. В таких посланиях предлагают присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику или, например, купить кулич.

Также отправляют ссылки на якобы ожидающиеся эксклюзивные трансляции из храма Христа Спасителя или прямые эфиры с Благодатным огнем. В итоге после перехода по ним гаджет может быть заражен вредоносными программами.

