10 апреля, 07:15Безопасность
Мошенники начали рассылать сообщения под видом чат-бота "Мои документы"
Мошенники начали рассылать сообщения, маскируясь под официальный чат-бот "Мои документы". Также они звонят, представляясь службой поддержки центров госуслуг.
В таких случаях злоумышленники пугают горожан тем, что аккаунт пользователя взломан. Важно помнить, что сотрудники центров "Мои документы" никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или персональные данные по телефону.
