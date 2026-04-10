Мошенники начали рассылать сообщения под видом чат-бота "Мои документы"

Мошенники начали рассылать сообщения, маскируясь под официальный чат-бот "Мои документы". Также они звонят, представляясь службой поддержки центров госуслуг.

В таких случаях злоумышленники пугают горожан тем, что аккаунт пользователя взломан. Важно помнить, что сотрудники центров "Мои документы" никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или персональные данные по телефону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.